شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه السوداني مقابل المصري.. 10 جنيهات بـ80 قرشا مصريا والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه السوداني اليوم السبت 4-1-2025 نحو 8 قروش من قيمة الجنيه المصري ومنذ اندلاع الصراع في السودان وينهار الاقتصاد السوداني تدريجيا ؛مما انعكس على مستوى العملة حيث يبلغ سعر الجنيه السوداني الواحد نحو 8 قروش مصرية، أي أن الـ10 جنيهات سوداني تعادل 80 قرشا مصريا والـ100 جنيه سوداني تعادل 8 جنيهات مصرية .

سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصريوفى ظل عدم وجود إحصائيات رسمية عن حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب، فإن التقديرات تشير الي خسارة الاقتصاد السوداني ما لا يقل عن 200 مليار دولار جراء الحرب وهجوم الميليشيات .

وأكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، "رمطان لعمامرة"، أن غياب الحل السلمي للحرب في السودان ستكون له تداعيات خطيرة على البلاد والمنطقة بأكملها، وعبر عن أمله في أن يجلب عام 2025 السلام للشعب السوداني.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "لعمامرة" إنه لا يستطيع الاستسلام لفكرة أن الذكرى الثانية لاندلاع الصراع ستحل في أبريل المقبل دون أن يبذل كل المعنيين - بما في ذلك كل الجهات الفاعلة العالمية والإقليمية المؤثرة - ضغوطا جماعية استثنائية على المتحاربين وأنصارهم لإعطاء فرصة حقيقية للسلام.

وقال "رمطان لعمامرة": قمت بالفعل بزيارة بورتسودان، وأتيحت لي الفرصة للقاء الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان والقائد العام للقوات المسلحة السودانية. وقد أجرينا مناقشات جوهرية حول الوضع الحالي للحرب وتبادلنا وجهات النظر حول كيفية المضي قدما نحو السلام.

بالإضافة إلى ذلك، عقدت عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين السودانيين في بورتسودان ناقشت معهم آفاق جهود صنع السلام التي تقودها الأمم المتحدة.