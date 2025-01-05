شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 5 يناير 2025.. استقرار مع الأجازة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع شعبة الذهب تغيرات محدودة في سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد 5 يناير 2025، وذلك بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية في سوق الذهب بمصر، ليتأرجح عيار 21 بين 3750 إلى 3760 جنيهًا للجرام .

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 5 يناير 2025:



عيار 24 يسجل 4286 جنيها.

عيار 21 يسجل 3750 جنيها.

عيار 18 يسجل 3214 جنيها.

الجنيه الذهب 30000 جنيه

ماذا ينتظر سوق الذهب؟



ستصدر مجموعة من البيانات الأمريكية الأسبوع الحالي تؤثر على سوق الذهب ، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية ومحضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي قد يعطي المتداولين إشارات بشأن السياسة النقدية نظرًا لخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي لتوقعاته لخفض أسعار الفائدة في عام 2025 .