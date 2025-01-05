شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار والعملات اليوم الأحد 5-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار وأسعار بعض العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 5-1-2025.

وجاءت الأسعار في البنك الأهلي المصري كالآتي:

سعر الدولار اليوم 50.72 جنيه للشراء.

50.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم 51.86 جنيه للشراء.

52.72 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم 62.65 جنيه للشراء.

63.72 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم 163.85 جنيه للشراء.

164.91 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم 13.47 جنيه للشراء.

13.53 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.79 جنيه للشراء.

13.83 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم 12.87 جنيه للشراء.

13.94 جنيه للبيع.