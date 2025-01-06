شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض مد فترة القيد باتحاد الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

رفض مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب مد فترة القيد باتحاد الكرة الطائرة والذى كان محددا له من 1 يناير حتى 8 من نفس الشهر.

وأرسل الزمالك خطابا رسميا إلى اتحاد الطائرة برئاسة ياسر قمر يعلن فيه رفضه مد القيد.

وطلب الزمالك فى الخطاب من اتحاد الطائرة الالتزام بالموعد الذى تم تحديده سابقا من الاتحاد، وتم إخطار الأندية بذلك، وذلك ترسيخا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الأندية المصرية، كما طلب النادى من الاتحاد الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأندية.