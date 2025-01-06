شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وسموحة فى الدورى المصرى غدا والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلي لخوض مباراته أمام سموحة غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري، وهي المباراة المؤجلة لظروف خوض الأهلي مباراة باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية.

ويختتم فريق كرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الإثنين، استعدادا لمواجهة سموحة غدا، الثلاثاء، في اللقاء المؤجل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري، وهي المباراة التي يسعى خلالها المارد الأحمر لاستعادة الانتصارات من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة من سوء النتائج وآخرها الهزيمة من سباب بلوزداد الجزائري، وكذلك استعادة صدارة الدوري، حيث يتواجد في المركز الثالث برصيد 12 نقطة خلف الزمالك وبيراميدز المتصدرين برصيد 14 نقطة.

يتطلع كولر إلى استعادة الأداء الجيد، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الأهلى ثم فاز على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

موعد مباراة الأهلى أمام سموحة في دوري nile

مباراة الأهلى وسموحة تقام في الرابعة عصر غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وسموحة فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.