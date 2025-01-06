شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يحقق رقما قياسيا باسمه فى دورى المحترفين بالجولة السادسة عشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق وادى دجلة رقما قياسيا باسمه بدورى المحترفين بالجولة السادسة عشرة بعدما نجح الفريق في الحفاظ على نظافة شباكه طيلة الأسابيع الماضية ولم يحرز أي هدف في شباكه.

ونجح وادى دجلة في الفوز على أسوان بهدفين نظيفين أحرزهما محمود الدياسطى وعمر عادلى ليرفع رصيده إلى 32 نقطة ويعود لوصافة جدول الترتيب منتظرا مباراة وى المقبلة.

وانطلقت مباريات الجولة السادسة عشرة بدورى المحترفين أمس ونجح المنصورة في مواصلة عروضه القوية بالفوز خارج ملعبه على راية بهدفين نظيفين في افتتاحية الجولة السادسة عشرة لدورى المحترفين، ليتقدم زعيم الدقهلية للمرة الأولى في جدول الترتيب للمركز السابع عشر برصيد 14 نقطة، بينما تجمد رصيد راية عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

في الوقت نفسه تعادل الداخلية خارج ملعبه مع بروكسى بهدف لمثله ليقتسم الفريقان نقاط المباراة، يرفع الأول رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادى عشر، بينما رفع أصحاب الأرض رصيدهم إلى 24 نقطة في المركز السابع.

كما حقق أبو قير للأسمدة فوزا كبير اليوم على المقاولون العرب بثلاثية مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 27 نقطة ويعود للمركز الرابع مؤقتا منتظرا نتيجة مباراة الترسانة ووى يوم الخميس المقبل، بينما تعادل السكة الحديد مودرن وبلدية المحلة بهدف لمثله.