شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم تحضيراته لمباراة سموحة.. بمشاركة معلول وهانى وتأهيل فؤاد "صور" والان مع تفاصيل الخبر

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سموحة المقرر لها الساعة الرابعة عصر غدٍ ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وشهد المران مشاركة الثنائي علي معلول ومحمد هاني بخلاف بدء كريم فؤاد مرحلة جديدة من التأهيل بالجري حول الملعب ضمن برنامجه للتعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي من أجل العودة للمشاركة في المباريات.

وقاد الجهاز المعاون تدريبات الفريق اليوم بسبب غياب مارسيل كولر المدير الفني للفريق عن المران لأسباب صحية، حيث تعرض لوعكة صحية ونزلة معوية، ويتم تقييم حالته طبيًّا خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفه من التواجد في مباراة سموحة غدًا.

اشتمل مران الفريق على جزء بدني خفيف قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة، فيما أدى حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، وشارك محمود كهربا في تدريبات الفريق بعد تعافيه من نزلة برد.

وعقب المران الختامي أعلن الجهاز الفني قائمة الفريق للدخول في معسكر، استعدادًا لمباراة الغد.



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