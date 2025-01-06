شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تحديات أمام الأهلى فى يناير.. إنهاء الصفقات وقيد معلول أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

يستعد مسئولو النادي الأهلي لحسم أكثر من ملف في الوقت الرهن خلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل ترتيب الأوضاع من الداخل في القلعة الحمراء، في ظل عدم استقرار الأوضاع في النادي خلال الفترة بسبب تراجع نتائج الفريق الأحمر محليا وقاريا.

ولعل أبرز الملفات التي يعمل على إنجازها مسئولو القلعة الحمراء في الوقت الحالي.

الصفقات

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لإنهاء ملف الصفقات خلال فترة الانتقالات، في ظل رغبة النادي في التعاقد مع أكثر من لاعب أجنبي ومحلي وفي حدود 3 أو 4 صفقات جديدة لتدعيم صفوفه، لاسيما بعد اقتراب رحيل كلا من بيرسي تاو ويوسف أيمن ورفع اسم رضا سليم من قائمة الفريق.

معلول

يترقب مسئولو النادي الأهلي حسم مصير التونسي علي معلول من القيد في قائمة الفريق الأحمر، حيث يوجد رغبة من قبل المسئولين في قيده خاصة مع وجود مكان في قائمة الفريق، ولكن يعارضها رفض مارسيل كولر في قيد اللاعب ويتحفظ على تلك الخطوة، وهو ما سيتحدد خلال السعات القادمة.

تجديد عقود النجوم

من أبرز الملفات الشائكة داخل الأهلي هي تجديد عقود اللاعبين، خاصة أن هناك ثمانية لاعبين تنتهي عقودهم مع نهاية الموسم ويرغب في التجديد لخمسة لاعبين منهم، وهم محمد الشناوي وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وحمزة علاء وهناك ثلاثي لا يزال موقفهم غامض وهم عمرو السولية وعلي معلول وبيرسي تاو.

رحيل تاو

يعمل مسئولو النادي الأهلي على قدم وساق من أجل إنهاء الارتباط مع بيرسي تاو ورحيله في يناير الجاري، خاصة مع وجود عرض من نادي قطر القطري للتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الشتوي الجاري، وهو ما يرحب به اللاعب، خاصة بعد ابتعاده عن التألق مع الأهلي.