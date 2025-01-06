شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أكتوبر: حضور الرئيس قداس عيد الميلاد رسالة قوية للعالم أجمع والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد رسالة قوية للعالم أجمع، ويعكس مشهد مصر الحضاري.

وأضاف أحمد حلمى خلال حلوله ضيفا على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر شهدت خلال السنوات العشر الأخيرة تطورات جذرية في ملف تمكين الشباب، بفضل جهود وتوجيهات القيادة السياسية ومشاركتهم وانخراطهم في العملية السياسية.

وأشار أحمد حلمى إلى أن مشاركة الشباب قبل عام 2014 كانت ضعيفة جدًا، سواء على المستوى النيابي والتمثيل البرلماني، أو في نسب تواجدهم في السلطة التنفيذية التي كانت تكاد تكون منعدمة. وأضاف أن دستور 2014 أعاد الحياة للشباب وساهم في تعزيز مشاركتهم في الحياة البرلمانية.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح بقوة في طريق تمكين الشباب منذ توليه الحكم، وصولًا إلى مؤتمر الشباب الذي انعقد في شرم الشيخ، وشهد استجابة سريعة وعاجلة من الرئيس السيسي لملف تمكين الشباب، من خلال الإعداد ثم التمكين.

وأوضح أحمد حلمي أن قرارات الرئيس السيسي دعمت الشباب على جميع المستويات، حيث لم يقتصر ذلك على التمكين السياسي، بل امتد ليشمل التمكين الاقتصادي والمجتمعي والرياضي والثقافي والفني. وأضاف أن الشباب المصري أصبح حاضرًا بقوة، مما يساهم في بناء الوطن ويعزز استقرار الدولة.



