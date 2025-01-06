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مصر تحصد 7 ألقاب من 10 فى بطولة بريطانيا لناشئى الاسكواش

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الإثنين، 06 يناير 2025 09:09 م

 

حصد أبطال الاسكواش المصري الصاعدين، 7 ألقاب وميداليات ذهبية، من أصل 10، ببطولة بريطانيا لناشئي الاسكواش، التي أقيمت ببرمنجهام خلال الفترة بين 2 إلى 6 يناير الجاري، بمشاركة 66 لاعباً ولاعبة من مصر.

وجاءت ألقاب مصر السبعة في مختلف المراحل السنية كالتالي:

تحت 11 سنة:

فوز أنس توفيق على ريان غزلان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-8, 9-11, 11-8.

ـ فوز فريدة حكيم على ليلى محمد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 13-11, 11-9.

تحت 13 سنة:

فوز سلمى الباز على لي لي السيد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-8, 11-9.

تحت 15 سنة:
فوز حبيبة رزق على ريناد هيثم بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط 11-5, 9-11, 11-4, 11-6 .

تحت 17 سنة:
فوز سيف الدين رفاعى على آدم حول بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط 12-10, 6-11, 11-8, 11-8.

تحت 19 سنة:
فوز جنى جلال على نادين الحمامى بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط 11-7, 11-5, 11-13, 8-11, 11-6 .

فوز إياد داوود يتوج على البطل الأمريكى ألكسندر دارتنيل بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط 9-11, 11-6, 11-4, 6-11, 11-7.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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