سيلين ديون توجه الشكر لجمهورها وتتطلع للعام الجديد

أخر ظهور للنجمة سيلين ديون

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2025 07:19 مساءً - مع أول ساعات بداية العام الجديد 2025، وجهت النجمة العالميةالشكر لجمهورها ومُتابعيها بأنحاء العالم على دعمها، كما أكدت تطلعها للعام المُقبل 2025.وكانت قد شاركت النجمة العالمية سيلين ديون منشورًا عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، حيث نشرت صورة لها وهي تنظر إلى الأعلى وتمسك بيديها إشارة للصلاة وعلقت: "بينما نختتم عامًا آخر معًا، أود أن أغتنم هذه اللحظة للتعبير عن خالص شكري لدعمكم الثابت".وأضافت بتعليقها قائلة: "حبكم وطاقتكم تلهمني كل يوم، أتمنى لكم جميعًا موسم عطلات سعيدًا مليئًا بالدفء والضحك واللحظات العزيزة مع أحبائكم، إليكم إمكانيات لا حصر لها في العام المقبل، أتمنى لكم عطلة آمنة وعامًا جديدًا رائعًا".يُذكر أن النجمة العالمية سيلين ديون كان أخر ظهور لها في أكتوبر الماضي، بعد فترة انقطاع دامت طويلاً وغياب عن الأضواء وتوقف عن الأعمال الفنية، وظهور بسيط في افتتاح أولمبياد باريس 2024، وجاءت إطلالتها في مقطع فيديو ترويجي جديد لاتحاد كرة القدم الأميركي، الذي تم نشره مطلع أكتوبر الماضي.وظهرت سيلين ديون البالغة من العمر 56 عاماً، في مقطع الفيديو من اتحاد كرة القدم الأميركي يروج لمباراة كرة القدم بين فريق دالاس كاوبويز ضد بيتسبرغ ستيلرز، وقامت بالغناء بشكل مرح واحدة من أشهر أغانيها.وبدأ المقطع الذي تم نشره على موقع X بعنوان "It's All Coming Back to Me Now" وهي أغنية أصدرتها ديون عام 1996، بلقطة لاستوديو تسجيل، ثم بيانو كبير، يليها ظهور ديون وهي تجلس على كرسي وتتحدث بحماس عن العلاقة القوية التي تربطها بكرة القدم، ثم تظهر واقفة في نفس استوديو التسجيل، وهي تقول للكاميرا: "في مثل هذه الليلة، نستحضر نوع السحر الذي صنعناه ذات يوم".

