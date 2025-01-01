الخليج اليوم .. "قادر على مراوغة الدفاعات الجوية".. محلل عسكري إسرائيلي يعلق على الصاروخ اليمني

الرياض - كتب موسى القحطاني -

علق المحلل العسكري في صحيفة "معاريف" العبرية، آفي أشكنازي، على الصاروخ اليمني الذي أطلقه الحوثيون على تل أبيب يوم الاثنين.

وقال أشكنازي: "الصاروخ الذي أطلقته اليمن، قادر على التهرب من أنظمة الدفاع الجوي، وحمل رأس حربي بوزن حوالي 450 كغم ويزيد من مداه إلى 700 إلى 1,000 كم في النسخ الجديدة، وسرعته 1,500م.ث (5,400 كم/ساعة)".

ومساء الاثنين دوت صفارات الإنذار في مستوطنة "غوش دان" وفي أنحاء متفرقة من وسط "إسرائيل"، في أعقاب إطلاق عدة صواريخ من اليمن.

وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصواريخ اليمنية، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن "شظية كبيرة من الصاروخ الباليستي الذي أطلق سقطت على الطريق في حي رامات في تل أبيب".

وقال موقع إعلامي إسرائيلي، تعقيبا على هذا الإعلان إنه "عندما يقول الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ اعترض خارج حدود إسرائيل، فإما أنه يكذب أو يحرف الواقع".

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون مساء الاثنين، وقالت إن أحدهما تم اعتراضه خارج الأجواء الإسرائيلية، وهو ما نفاه نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين الذي أكد وصول الصاروخين إلى سماء فلسطين دون اعتراض.

ومن جانبه أشار أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني الدكتور سهيل دياب إلى أن صواريخ الحوثيين التي ضربت إسرائيل اخترقت 7 منظومات دفاعية طوال طريقها من اليمن وصولا إلى العمق الإسرائيلي وهو ما يثير قلقا كبيرا لدى الداخل الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية.