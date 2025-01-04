لوفيغارو: وزير الخارجية الفرنسي رفض التعليق على طلب أحمد الشرع رفع العقوبات الغربية عن سوريا خلال لقائهما أمس

كشفت صحيفة "لوفيغارو" بأن "وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو رفض التعليق على طلب قائد العمليات في سوريا أحمد الشرع رفع العقوبات الغربية عن سوريا خلال لقائهما أمس".
وأمس اكد بارو في تصريح من دمشق، أن "فرنسا وألمانيا تقفان معا إلى جانب الشعب السوري بكل تنوعه وأطيافه"، مشيرا الى أننا "نريد تعزيز عملية انتقالية سلمية في سوريا تخدم السوريين والاستقرار الإقليمي".
واشار الى أن "بعثتنا الدبلوماسية ستعود قريبا إلى سوريا".
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