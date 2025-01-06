افادت معلومات صحافية، بأن لجنة مراقبة تطبيق إتفاق وقف إطلاق النار تعقد بعد ظهر اليوم إجتماعها الأول في العام الجديد في رأس الناقورة ويُرجح مشاركة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين في الإجتماع.

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار تعقد اجتماعا في الناقورة بعد ظهر اليوم ويرجح مشاركة هوكشتاين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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