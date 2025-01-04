أن بي ايه: الفوز الرابع عشر تواليا لأوكلاهوما وويمبانياما يتألق في مباراته الـ100

الرياص - اسماء السيد - واشنطن : سجل النجم الكندي شاي غلجيوس ألكسندر 33 نقطة وقاد أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى فوزه الرابع عشر تواليا في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الجمعة، على حساب ضيفه نيويورك نيكس 117 107، فيما تألق النجم الفرنسي الشاب فيكتور ويمبانياما في مباراته المئة في أن بي ايه.

وعادل ثاندر أطول سلسلة انتصارات في تاريخ امتياز الفريق، حققها في موسم 1996 عندما كان يحمل اسم سياتل سوبرسونيكس.

وفي طريقه لمواصلة سلسلته الرائعة، أوقف أوكلاهوما، متصدر المنطقة الغربية (29 5)، سلسلة من تسعة انتصارات متتالية لنيكس، ثالث المنطقة الشرقية (24 11)، كانت الأطول له منذ 2013.

وكانت المرة الرابعة فقط في تاريخ الدوري الممتد على مدار 79 عاما، يتواجه فيها فريقان يملكان سلسلة من تسعة انتصارات أو أكثر.

وبلغ معدل غلجيوس ألكسندر 12 من 26 محاولة و7 رميات حرة من أصل 7، فيما أضاف جايلن وليامس 20 نقطة وآرون ويغنز 19 بعد نزوله بديلا.

ولعب بدلاء أوكلاهوما دورا كبيرا في تحقيق الفوز، بعد تفوقهم على بدلاء نيكس 35 5.

علق النجم الكندي على أداء زملائه البدلاء "قدموا ألعابا كبيرة طول الأمسية. نحن فريق من 15 رجلا، 15 محترفا، 15 لاعب كرة سلة ماهرا. كان الشبان مستعدين لتلك اللحظة".

تقدم نيكس بين الشوطين 66 54، بعد تسجيله 23 نقطة مقابل 10 للمضيف، بفضل 19 من 24 لميكال بريدجز في الشوط الأول.

بيد أن أوكلاهوما دخل الربع الأخير متأخرا بفارق ثماني نقاط 80 88، ثم سجل ثماني نقاط تواليا ليتصدر المشهد 92 91 قبل 8:15 دقائق من النهاية.

بهجمة أثمرت ثلاث نقاط ثم رمية من خارج القوس لويغنز، سجل أوكلاهوما عشر نقاط تواليا، ليتقدم 108 101 قبل 2:22 دقيقتين من النهاية وبقي متمسكا بتقدمه، بعد تفوقه في الربع الأخير 37 19.

تابع غلجيوس ألكسندر "رسالتنا (بين الشوطين) كانت التمسك بهويتنا. تخلّفنا بين الشوطين في آخر مبارتين أو ثلاث. نعرف أن المباراة طويلة، وقد تتغيّر أمور كثيرة".

تابع "علينا أن نظهر هويتنا قدر المستطاع، وعندما نقوم بذلك نحقق الفوز عادة".

وإلى بريدجز، سجل للخاسر الموزع جايلن برانسون 22 نقطة و9 تمريرات حاسمة، الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز 17 نقطة و22 متابعة وأو جي أنونوبي 20 نقطة.

ويمبي يتفوق على يوكيتش

وفي مباراته الـ100 في الدوري، تألق العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما، عندما صنع الفارق في اللحظات الأخيرة ومنح سان أنتونيو سبيرز الفوز على مضيفه دنفر ناغتس 113 110.

عشية عيد ميلاده الحادي والعشرين، منح اللاعب البالغ طوله 2.21 مترين تمريرة حاسمة للموزع المخضرم كريس بول قبل 54 ثانية من النهاية وسرق تمريرة العملاق الصربي نيكولا يوكيتش ليلعب كرة مقشرة سحقها ديفن فاسيل في السلة.

وفي معركة بين عملاقين نجمين في الدوري، سجل ويمبانياما، أفضل لاعب صاعد في الدوري لعام 2024، 35 نقطة و18 متابعة و4 تمريرات حاسمة، فيما بلغ رصيد يوكيتش، أفضل لاعب ثلاث مرات في الدوري، 41 نقطة و18 متابعة و9 تمريرات حاسمة.

وكان الموسم الأول لويمبانياما مميزا، حيث سجل أكثر من 1500 نقطة، 700 متابعة، 250 تمريرة حاسمة، 250 صدة و100 ثلاثية.

يبلغ معدله هذا الموسم 25.6 نقطة، 10 متابعات و3.9 صدة في المباراة الواحدة.

المزيد من التاريخ لليبرون

وتابع أفضل مسجل في تاريخ الدوري ليبرون جيمس كتابة صفحات المجد، بعد تخطيه الأسطورة مايكل جوردان في أكبر عدد من المباريات يسجل فيها ثلاثين نقطة أو أكثر، وذلك للمباراة الـ563.

سجل ابن الأربعين عاما ثلاثين نقطة للوس أنجليس ليكرز، خلال فوزه على ضيفه أتلانتا هوكس 119 102.

أضاف لليكرز أنتوني ديفيس 18 نقطة و19 متابعة وأوستن ريفز 20 نقطة، فيما كان تراي يونغ أفضل مسجل لأتلانتا مع 33 نقطة.

وحقق متصدر الدوري كليفلاند كافالييرز (30 4) فوزه التاسع تواليا على حساب مضيفه دالاس مافريكس 134 122.

وبرز مع الفائز إيفان موبلي (34 نقطة و10 متابعات)، فيما سجل سبعة لاعبين في صفوفه عشر نقاط أو أكثر.

وغاب عن دالاس الذي خسر مباراته الرابعة تواليا، نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش المصاب بربلة ساقه اليسرى.

وبرز ديريك وايت بتسجيله 23 نقطة، ليقود بوسطن سلتيكس حامل اللقب إلى الفوز على مضيفه هيوستن روكتس 109 86.

أضاف للفريق الأخضر كل من نجمه الأول جايسون تايتوم وبايتون بريتشارد 20 نقطة.

وبقيادة مدرب بوسطن السابق إيمي أودوكا، تراجع رصيد هيوستن إلى 22 فوزا مقابل 12 خسارة في المركز الثالث ضمن الغربية.

وكان روكتس خسر مهاجمه جباري سميث بين أربعة وثمانية أسابيع، بعد تعرضه لكسر في يده خلال تمارين الجمعة.

وفي مباراة بين أسوأ رصيدين في الدوري، سجّل سي جيه ماكولوم 50 نقطة، خلال فوز نيو أورليانز بيليكانز على واشنطن ويزاردز 132 120.

وفي ساكرامنتو، سجل ماليك مونك 31 نقطة ليقود كينغز إلى الفوز على ممفيس غريزليز 138 133.