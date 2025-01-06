شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم.. يتراجع عالميا بسبب عمليات جني الأرباح والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع ليستمر التذبذب في حركة الذهب هو السائد بسبب عدم اليقين لمصاحب لمستقبل السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب ترقب صدور تقرير الوظائف الأمريكي هذا الأسبوع.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال تداولات اليوم الاثنين بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 2625 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2639 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2635 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

الانخفاض الحالي في أسعار الذهب قد يعد جني للأرباح بعد أن ارتفع الأسبوع الماضي وسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 2665 دولار للأونصة، بينما تتجه الأنظار في الأسواق الآن إلى عودة دونالد ترامب إلى منصبه وما قد يصدر عنه من عدد من القوانين والتشريعات الجديدة التي تغير مسار الأسواق.

سعر الذهب في مصر اليوم : عيار 24 يسجل 4262 جنيها. عيار 21 يسجل 3730 جنيها. عيار 18 يسجل 3197 جنيها. الجنيه الذهب 29840 جنيها. الذهب في أسبوع

خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب في مصر عيار 21 بنسبة 0.5% ليربح 20 جنيه حيث أغلق تداولات الأسبوع عند 3750 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3730 جنيه للجرام وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3770 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 3710 جنيه للجرام.