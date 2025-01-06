السفارة الأميركية في دمشق: مسؤولون أميركيون اجتمعوا مع الشيباني وناقشوا أهمية تمثيل جميع السوريين

أفادت السفارة الأميركية في دمشق بأن مسؤولين أميركيين اجتمعوا مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في دمشق وناقشوا بصراحة عدداً من القضايا، بما في ذلك التطورات الأخيرة داخل سوريا.

كما أشارت إلى أنهم ناقشوا أيضًا أهمية تضمين تمثيل جميع السوريين وكيف أن التنوع في سوريا يعزز البلاد، بالإضافة إلى تشجيع العمل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ولفتت إلى أنه "كان من دواعي سرور المسؤولين الأميركيين أن يجتمعوا في دمشق مع المزيد من النشطاء والصحفيين السوريين، من جميع أنحاء البلاد، للاستماع إلى رؤيتهم لمستقبل سوريا وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تدعم جهودهم نحو دولة شاملة وتمثيلية وسلمية ومستقرة لجميع السوريين .