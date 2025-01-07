«الخارجية» تقود الابتكار الرقمي والاستجابة السريعة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

حققت وزارة الخارجية خلال عام 2024، إنجازات نوعية تعكس التزامها بتقديم خدمات مبتكرة وآمنة لمواطني دولة الإمارات في الخارج.

وشملت هذه الإنجازات تطبيق مجموعة من الأنظمة الرقمية المتطورة التي ساهمت في تسريع استجابة الوزارة لاحتياجات المواطنين خلال وجودهم في الخارج، وتحقيق نسبة رضا تجاوزت 95 %، وذلك تماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات نحو المستقبل، وتنفيذاً لتوجيهاتها في تقديم خدمات رقمية استباقية ذات جودة ومرونة لفئات المجتمع كافة، تصلهم في أي وقت وأينما كانوا وتحقق تطلعاتهم.

ومن أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال عام 2024، تعزيز ثقافة الوعي حول منظومة السفر الآمن خلال مواسم السفر، بالإضافة إلى البرامج وحملات التوعية المخصصة للحجاج والمعتمرين الإماراتيين.

كما استمرت الوزارة في تنفيذ المبادرات المجتمعية، وشملت مبادرات لكبار المواطنين الموفدين للعلاج بالخارج، حيث أجرت زيارات للمرضى بهدف الاطمئنان على صحتهم، تزامناً مع اليوم العالمي للمسنين في 1 أكتوبر 2024.

ومن أبرز إنجازات وزارة الخارجية على صعيد الخدمات الاستباقية، مشروع «البعثة الذكية»، حيث تم افتتاح أول بعثة ذكية لدولة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية كوريا في مايو 2024، ويرتبط هذا المشروع ارتباطاً وثيقاً باستراتيجية الخدمات الرقمية لحكومة دولة الإمارات تجسيداً لرؤية اللامستحيل، وتحقيقاً لأهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بما يتناسب مع أهداف «مئوية الإمارات 2071» و«نحن الإمارات 2031»، وذلك من خلال استثمار أحدث التقنيات الرقمية، مساهمة منها في تبسيط الإجراءات الحكومية، وجعلها أكثر كفاءة، بالإضافة إلى الامتثال لسياسة النفاذ الرقمي التي تنتهجها الدولة لضمان وصول مواطني الدولة إلى الخدمات الحكومية بكل يسر وسهولة، من دون الحاجة إلى أي تدخل بشري.

كما يمثل المشروع نموذجاً فريداً للخدمات القنصلية، حيث يركز على تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، ومنها الذكاء الاصطناعي وتقنية التعرف على الوجه، والتي تتيح لمواطني الدولة الموجودين في الخارج الوصول الفوري إلى الخدمات القنصلية.

كما عملت وزارة الخارجية على تبسيط عمليات التعامل مع البلاغات الطبية الطارئة في الخارج، وتطوير مسارات إصدار وثيقة العودة، حيث تلقت الوزارة أكثر من 16 ألف اتصال طارئ عبر الرقم 0097180024، تم من خلاله تسجيل أكثر من 4500 بلاغ طارئ خلال 2024، وتمت الاستجابة إلى 91% منها خلال أقل من 30 ثانية، مع تفعيل تقنية إعادة الاتصال التلقائي خلال 10 دقائق لضمان التواصل المستمر مع المواطنين.

كما أصدرت الوزارة 1239 وثيقة عودة إلكترونية، مع زمن معالجة لا يتجاوز 30 دقيقة في حال استيفاء الشروط.

وأكدت بشرى أحمد المطروشي، مديرة إدارة شؤون المواطنين، أن وزارة الخارجية تضع المواطن الإماراتي في قلب أولوياتها، ملتزمةً بتوفير الدعم الكامل له على مدار الساعة من خلال فرق عمل الوزارة ذات الكفاءة والخبرة العالية، حيث تسعى الوزارة بشكل مستمر لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، مع التركيز على تبسيط الإجراءات لجعلها أكثر سهولة ويسر.