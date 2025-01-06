تصفيات مونديال 2026: إقالة مدرب منتخب إندونيسيا والبديل أوروبي

الرياص - اسماء السيد - جاكرتا : أقال الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم مدرب منتخب الرجال الكوري الجنوبي شين تاي يونغ كما أعلن رئيسه إريك ثوهير الإثنين، رغم حظوظه بالتأهل المباشر إلى مونديال 2026، كاشفا أن بديله سيكون أوروبيا وسيتم الإعلان عن هويته الأحد المقبل.

وكشف ثوهير بأن سبب الإقالة يعود إلى الأداء الهزيل في الآونة الأخيرة وإلى سوء التواصل، فيما ذكرت تقارير صحافية ان البديل سيكون الهولندي باتريك كلويفرت.

وخسر المنتخب الإندونيسي الذي قام بتجنيس عدد كبير من اللاعبين المولودين في هولندا مباراتين في الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة الى كأس العالم عام 2026، بسقوطه أمام الصين على أرضه 1 2 وتعرضه لهزيمة ساحقة أمام اليابان 0 4، قبل أن يتغلب على السعودية 2 0 ليبقي على آماله في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ نيل البلاد الاستقلال عام 1945.

واستلم تاي يونغ (54 عاما) الذي أشرف على منتخب كوريا الجنوبية في مونديال روسيا عام 2018، منصبه عام 2020، وكان يرتبط بعقد مع الاتحاد الإندونيسي حتى عام 2027.

وتخوض إندونيسيا مباراتها المقبلة في تصفيات مونديال 2026 ضد مضيفتها أستراليا ثانية ترتيب المجموعة الثالثة والتي تتقدمها بفارق نقطة واحدة فقط، في 20 آذار/مارس المقبل.

وتملك أربعة منتخبات ست نقاط في هذه المجموعة هي إندونيسيا والسعودية والبحرين والصين، فيما يبدو تأهل اليابان المتصدرة (16) مسألة وقت.