أكدت هيئة عائلات الأسرى الاسرائيليين بغزة، أنه "حان الوقت لإبرام اتفاق شامل يعيد جميع المحتجزين الأحياء للتأهيل والضحايا والشهداء للدفن اللائق ولن نترك أحدا خلفنا". ولفتت الهيئة الى ان "عائلات الأسرى تعيش حالة من الصدمة والاضطراب بسبب القائمة التي نُشرت صباح اليوم"، داعية "وسائل الإعلام والجمهور إلى التحلي بالحساسية والمسؤولية بشأن هذه المنشورات حتى توقيع الصفقة وكذلك خلال تنفيذها".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة عائلات الأسرى الاسرائيليين بغزة: حان الوقت لإبرام اتفاق شامل يعيد جميع الاسرى الأحياء للتأهيل والضحايا للدفن اللائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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