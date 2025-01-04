شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع الطيران والزمالك أمام دمنهور اليوم فى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم، السبت، مباريات إياب الدور التمهيدى لبطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال، والتى تقام على ملاعب الأندية.

ويلتقى اليوم كل من الطيران مع الأهلى، الزهور مع الاتحاد السكندرى، الشمس مع سبورتنج، ألعاب دمنهور مع الزمالك، الترام مع الجزيرة، وسموحة مع طلائع الجيش، بالإضافة إلى القناة مع المصرية للاتصالات، وهليوبوليس مع مصر للتأمين.

وكانت مباريات الذهاب شهدت فوز الأهلى على الطيران، والزمالك على ألعاب دمنهور، والاتحاد على الزهور، سبورتنج على الشمس، الجزيرة على الترام، الجزيرة على سموحة، والاتصالات على القناة، وهليوبوليس على التأمين.

وحددت لجنة المسابقات موعد مباريات الدور الأول للبطولة والذى ينطلق 10 حتى 31 يناير على مستوى الذهاب بينما تقام مباريات العودة من 4 مارس حتى 24 من نفس الشهر.