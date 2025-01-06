شكرا لقرائتكم خبر عن طقس جدة.. حي البساتين يسجل أعلى نسبة هطول للأمطار بلغت 38 ملم والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية