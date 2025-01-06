شكرا لقرائتكم خبر عن طقس جدة.. حي البساتين يسجل أعلى نسبة هطول للأمطار بلغت 38 ملم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، أن حي البساتين في مدينة جدة سجل أعلى كمية أمطار في المملكة حتى الآن، حيث بلغت 38 ملم.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز، حسين القحطاني، أن المنطقة المركزية بالمسجد النبوي سجلت 36 ملم، مشيراً إلى استمرار الحالة المطرية على عدد من مناطق المملكة.
وحثّ القحطاني الجميع على توخي الحذر والالتزام بتعليمات وتنبيهات الجهات المختصة لضمان سلامتهم في ظل هذه الأحوال الجوية.
تشهد محافظة جدة في هذه اللحظات هطول أمطار غزيرة شملت مختلف الأحياء والمناطق، مع تزايد ملحوظ في غزارة الأمطار، مما أدى إلى تجمعات مائية في بعض الشوارع والميادين.
ودعا المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة ذويهم، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، والتي قد تتسبب في هطول أمطار غزيرة وحدوث سيول وصواعق.
أكد المركز على أهمية تجنب المناطق المعرضة للسيول عند هطول الأمطار، والبقاء في المنازل قدر الإمكان حفاظًا على السلامة العامة، مع متابعة التحديثات الجوية أولاً بأول عبر القنوات الرسمية.
وبسبب حالة الطقس قرر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، تغييرات في مواعيد الرحلات.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز، حسين القحطاني، أن المنطقة المركزية بالمسجد النبوي سجلت 36 ملم، مشيراً إلى استمرار الحالة المطرية على عدد من مناطق المملكة.
وحثّ القحطاني الجميع على توخي الحذر والالتزام بتعليمات وتنبيهات الجهات المختصة لضمان سلامتهم في ظل هذه الأحوال الجوية.
أمطار غزيرة
تشهد محافظة جدة في هذه اللحظات هطول أمطار غزيرة شملت مختلف الأحياء والمناطق، مع تزايد ملحوظ في غزارة الأمطار، مما أدى إلى تجمعات مائية في بعض الشوارع والميادين.
ودعا المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة ذويهم، في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، والتي قد تتسبب في هطول أمطار غزيرة وحدوث سيول وصواعق.
البقاء في المنازل
أكد المركز على أهمية تجنب المناطق المعرضة للسيول عند هطول الأمطار، والبقاء في المنازل قدر الإمكان حفاظًا على السلامة العامة، مع متابعة التحديثات الجوية أولاً بأول عبر القنوات الرسمية.
وبسبب حالة الطقس قرر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، تغييرات في مواعيد الرحلات.