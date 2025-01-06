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الأرصاد: شاهقة رابغ تُلامس الشاطئ وترفع الأمواج في ظاهرة نادرة

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عبدالعزيز العمري – جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن "شاهقة رابغ" سجلت رقماً قياسياً جديداً كأقوى شاهقة بحرية، حيث لامست الشاطئ لأول مرة مُسببة ارتفاعاً ملحوظاً في الأمواج.
وأكد القحطاني أن هذه الظاهرة تُعدّ نادرة الحدوث، وأن إدارة البحث والتطوير بالمركز الوطني للأرصاد ستُجري دراسة لتقييم التأثيرات البيئية المُترتبة عليها، والوقوف على العوامل التي ساهمت في حدوثها.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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