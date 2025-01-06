شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: شاهقة رابغ تُلامس الشاطئ وترفع الأمواج في ظاهرة نادرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن "شاهقة رابغ" سجلت رقماً قياسياً جديداً كأقوى شاهقة بحرية، حيث لامست الشاطئ لأول مرة مُسببة ارتفاعاً ملحوظاً في الأمواج.

وأكد القحطاني أن هذه الظاهرة تُعدّ نادرة الحدوث، وأن إدارة البحث والتطوير بالمركز الوطني للأرصاد ستُجري دراسة لتقييم التأثيرات البيئية المُترتبة عليها، والوقوف على العوامل التي ساهمت في حدوثها.

