الخليج اليوم .. الإمارات: نسبة المواطنين في القطاع الخاص تضاعفت لـ 350% في العام المنصرم

الرياض - كتب موسى القحطاني - استعرض رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، الشيخ محمد بن راشد، نتائج حصاد العام المنصرم في أول اجتماع لمجلس الوزراء في العام 2025، معلناً تضاعف نسبة المواطنين في القطاع الخاص لـ350%، حتى وصل عددهم 131 ألف مواطن لأول مرة بفضل برنامج نافس الوطني، كما ذكر في حسابه عبر منصة "إكس".

اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي

وأشار إلى أن حكومة الإمارات أنجزت في العام المنصرم مشروعاً استمر لمدة 3 سنوات بمشاركة 2500 مسؤول في الدولة من أجل تحديث كافة تشريعات البلاد الصادرة منذ بداية الاتحاد، إذ جرى إنجاز تحديث 80% من تشريعات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية مما خلق بيئة أفضل للنمو.

مجلس الوزراء الإماراتي: 2.8 تريليون درهم حجم التجارة الخارجية للبلاد

نمو عدد الشركات لـ 200 ألف

وأعلن في الإطار ذاته عن نمو عدد الشركات الجديدة في عام 2024 إلى 200 ألف شركة جديدة، متعهداً استمرار النموذج التنموي لحكومة بلاده في إطار استمرار نهج التطوير والانفتاح والتحديث المستمر بما يضمن أفضل بيئة للأعمال، وأفضل حياة للبشر، وفقاً لما قال.

الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء الإماراتي

2.8 تريليون درهم حجم التجارة الخارجية

وكشف رئيس مجلس الوزراء الإماراتي أن حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات قد تجاوز لأول مرة 2.8 تريليون درهم، متوقعاً وصول إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 130 مليار درهم لأول مرة.

190 مليار درهم قيمة الصادرات

وقال في السياق ذاته، بلغت قيمة الصادرات الصناعية للإمارات نحو 190 مليار درهم للمرة الأولى، مبيناً أن بلاده أطلقت أكثر من 750 مشروعاً وطنياً ومبادرة لدعم مسيرة التنمية ولاستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب والاستثمارات من أجل دولة الإمارات.

25 ألف شركة

وفي الوقت ذاته، كشف الشيخ محمد بن راشد في إطار اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي عن دخول 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة إلى الدورة الاقتصادية للبلاد، مملوكة للشباب المواطنين.

1300 قرار

وأكد أن الإمارات أصدرت 1300 قرار بهدف خلق أفضل بيئة تنظيمية تدعم نمواً متسارعاً للدولة في العقدين المقبلين، مشيراً إلى أن عام 2024 يعد أفضل عام اقتصادي وتنموي يمر على دولة الإمارات منذ تأسيسها، إذ عززت البلاد حضورها العالمي موقعة أكثر من 140 اتفاقية دولية في عام 2024 في مجالات الاقتصاد والاستدامة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن والدفاع والعمل الإنساني الدولي.

30 مليون نزيل

إلى ذلك، أكد نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي أن في العام نفسه عبر 150 مليون مسافر مطارات البلاد، كما استقبلت منشآت الإمارات السياحية أكثر من 30 مليون نزيل.