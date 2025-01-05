"النشرة": الجيش الإسرائيلي فجّر منازل عند مثلث طيرحرفا- الجبين وجرف أخرى بمحيط عيترون

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "الجيش الإسرائيلي نفّذ عمليّة تفجير عند مثلث طيرحرفا- الجبين لبعض المنازل، وقد وصل صدى الإنفجارات إلى مدينة صور ومحيطها".

وأشار إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي أقدم أيضًا على تجريف عدد من المنازل في منطقة الزقاق بمحيطة بلدة عيترون في قضاء بنت حبيل. وقد تزامن ذلك مع تحليق للطّيران الاستطلاعي في أجواء الجنوب".