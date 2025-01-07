أردوغان: لا نرضى بتفكك سوريا وإذا رأينا خطورة بهذا الشأن فسنتخذ الخطوات اللازمة بسرعة

أكّد الرّئيس التّركي رجب طيب أردوغان (Recep Tayyip Erdoğan)، "أنّنا لا نرضى بتفكّك سوريا وتدمير وحدتها، وإذا رأينا خطورةً في هذا الشّأن فسنتّخذ الخطوات اللّازمة بسرعة"، مشيرًا إلى أنّ "مع الثّورة الملحميّة في سوريا، بدأ عصر جديد في هذا البلد وفي المنطقة".
ورأى، عقب ترؤسه اجتماع الحكومة، أنّ "الإدارة السّوريّة الجديدة تحاول بناء سوريا على أساس سلامة أراضي البلاد ووحدتها، وهي عازمة على القيام بذلك. وإنّ رغبة تركيا الصّادقة وتوقّعاتنا وسياستنا تسير في هذا الاتجاه"، لافتًا إلى أنّ "أولئك الّذين حوّلوا الصّراع في سوريا وتهديد تنظيم "داعش" الإرهابي إلى فرصة وكانت لديهم أحلام مختلفة، واجهوا الحقائق القديمة لمنطقتنا في أعقاب التّطوّرات الأخيرة. وهذه الحقيقة هي أنّه لا مكان للإرهاب في مستقبل المنطقة". وركّز على أنّ "المصير الوحيد الّذي ينتظر من يختار الإرهاب والعنف، هو أن يُدفَن مع أسلحته".
وشدّد أردوغان على أنّ "تركيا أظهرت مرّات عديدة مدى إرادتها الّتي لا هوادة فيها لحماية وجودها وأمنها القومي"، مبيّنًا أنّ "الدّائرة ضاقت على تنظيم "بي كي كي" وامتداداته في سوريا". وأكّد أنّ "تركيا تسعى بكلّ الوسائل لوقف إراقة الدّماء والمجازر في فلسطين منذ اليوم الأوّل لأحداث غزة. وهي تعمل عبر مؤسّساتها كافّة، انطلاقًا من الهلال الأحمر وصولًا إلى "آفاد" والمجتمع المدني والجهات الخيريّة، بروح التّعبئة الكاملة من أجل التّخفيف من معاناة سكان غزة".
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