الامارات | مكتوم بن محمد: أبارك لمملكة البحرين قيادةً وشعباً الفوز بـ "خليجي 26”

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 يناير 2025

قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في منشور بحساب سموه على منصة "إكس": "أبارك لمملكة البحرين قيادةً وشعباً الفوز بـ "خليجي 26”، أداء متميز لمنتخبي مملكة البحرين وسلطنة عمان، اختتمنا به دورةً خليجيةً رائعة تجدد روح خليجنا الواحد".