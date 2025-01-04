الامارات | مكتوم بن محمد: أبارك لمملكة البحرين قيادةً وشعباً الفوز بـ "خليجي 26”

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شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد: أبارك لمملكة البحرين قيادةً وشعباً الفوز بـ "خليجي 26” والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 يناير 2025
قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في منشور بحساب سموه على منصة "إكس": "أبارك لمملكة البحرين قيادةً وشعباً الفوز بـ "خليجي 26”، أداء متميز لمنتخبي مملكة البحرين وسلطنة عمان، اختتمنا به دورةً خليجيةً رائعة تجدد روح خليجنا الواحد".
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