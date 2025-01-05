حمية: ورش وزارة الأشغال تقوم بإصلاح الحفرة على أوتوستراد الفيدار- جبيل

أعلن مكتب وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أنّ "ورش متعهّدي الوزارة تقوم بإصلاح الحفرة على أوتوستراد الفيدار- جبيل، الموجودة على فاصل الجسر بالمعالجة الفوريّة، كحلّ مبدئي حفاظًا على السّلامة المروريّة، بناءً لتوجيهات الوزير".

وأوضح حمية في بيان، أنّ "ورش متعهّدي الوزارة قامت بحلّ مبدئي حفاظًا على السّلامة العامّة، بانتظار إنجاز الملفّات الإداريّة والماليّة لمتابعة أشغال وصيانة فواصل التمدّد للجسور"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الفواصل بحاجة إلى صيانة فوريّة، بسبب التكسّرات الموجودة عليها نتيجة عدم صيانتها منذ سنوات. وكانت الوزارة قد قامت بأعمال صيانة الجسور في الشمال- البالما- وصولًا إلى أدما- كازينو لبنان وجسر أنطلياس".

وأكّد أنّ "هناك تحضيرات لأشغال مشابهة على الجسور في مناطق عدّة، بانتظار إنجاز الملفّات الإداريّة والماليّة وتوافر الاعتمادات".