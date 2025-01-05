أعلن | وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه "إذا لم ينسحب حزب الله لما وراء الليطاني فلن يكون اتفاق وسنتحرك لإعادة سكان الشمال لبيوتهم"، لافتاً الى "اننا مهتمين بالحفاظ على وقف النار في لبنان وسنواصل تنفيذه من دون تنازلات".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم ينسحب "حزب الله" لما وراء الليطاني فلن يكون اتفاق وسنتحرك لإعادة سكان الشمال لبيوتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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