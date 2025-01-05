ضاهر: يجب أن نصوت الخميس لصالح رئيس يمثل مصالح الشعب وينهي هذه الدولة العميقة

لفت النّائب ​ميشال ضاهر​ إلى "أنّنا إذا أردنا كنوّاب تمثيل اللّبنانيّين في جلسة الانتخاب، فيجب أن نصوّت لصالح الرّئيس الّذي يمثّل مصالح الشّعب وتطلّعاته وآماله، لا مصالح الطّبقة السّياسيّة. نصوّت للرّئيس الّذي سينهي هذه الدّولة العميقة، وأداء رجالاتها الذّين كانوا سببًا في تدمير البلد وإفلاسه".

وأكّد في تصريح، أنّ "هذه هي المعركة الحقيقيّة يوم الخميس، وأمامنا كنوّاب فرصة سيحاكمنا عليها التّاريخ، فإمّا نبني بلدًا أو نُمعن في تدميره"، مشيرًا إلى "أنّني اخترتُ أن أكون مع خيار البناء منذ اليوم الأوّل".