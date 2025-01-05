"الجزيرة": تجدد الاشتباكات العنيفة بين السلطة الفلسطينية ومسلحين في مخيم جنين

أفادت قناة "الجزيرة"، عن "تجدد الاشتباكات العنيفة بين قوات السلطة ومقاومين في مخيم جنين خلال محاولة الأجهزة الأمنية التقدم نحو المخيم".

وكان قد اتهم قيادي في كتيبة جنين التابعة لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان، أمن السلطة الفلسطينية بقتل المواطنين الفلسطينيين "بدم بارد"، وفق ما نقلت قناة "الجزيرة".

وقال القيادي في كتيبة جنين، إن "أجهزة السلطة حولت مستشفى جنين لثكنة عسكرية واعتقلت ممرضين عالجوا جرحى بمخيم جنين"، مشددا على "أننا نستخدم الرقم 313 تيمنًا بعدد مجاهدي معركة بدر وحريصون على القانون وأمن المواطنين".

وأكد القيادي في كتيبة جنين الانفتاح على "مبادرات العشائر للحل وقد امتنعنا عن الإجهاز على قوة أمنية وقعت بمرمى نيراننا"، وتابع "بعد طرد قوة أمنية من أحد المنازل سيطرنا على سلاح نوعي كان بحوزتها".

وتقوم أجهزة السلطة بعملية مستمرة في جنين ضد الفصائل الفلسطينية المسلحة، الأمر الذي تم استنكاره من قبل العديد من الجهات الفلسطينية.