كشف النّائب فريد البستاني، خلال مقابلة تلفزيونيّة، "أنّه طلب من الذّكاء الاصطناعي تحديد المواصفات الأساسيّة لرئيس الجمهوريّة في لبنان، فجاء الرّدّ متضمّنًا تسع نقاط رئيسيّة: الالتزام بالسّيادة والاستقلال، بناء جسور التّواصل بين الفصائل السّياسيّة، وضع خطّة استراتيجيّة للتّعافي الاقتصادي، تبنّي الحياد في النّزاعات الإقليميّة، ضمان العدالة والتّمثيل العادل لجميع المواطنين، التّميّز في إدارة الأزمات، تحقيق التّوازن في العلاقات الإقليميّة والدّوليّة، التركيز على تعزيز المؤسّسات الوطنيّة؛ والقيادة الحاسمة في مكافحة الفساد والطّائفيّة".
وأكّد أنّ "الآن، تقع المسؤوليّة على عاتق الكتل النّيابيّة والنّواب لتحديد المرشّح الّذي تتطابق مواصفاته مع هذه المعايير".
كانت هذه تفاصيل خبر البستاني: الذكاء الاصطناعي حدد 9 مواصفات للرئيس وعلى النواب تحديد مرشح تنطبق عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.