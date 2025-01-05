قوى الأمن عممت صورة مفقودة غادرت منزلها الكائن في سنّ الفيل ولم تَعُد

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة مريان الياس مزرعاني (من مواليد عام 2000، لبنانيّة) – التي غادرت منزلها الكائن في محلّة سنّ الفيل – جسر الباشا حوالى السّاعة 15:00 من تاريخ 4-1-2025 إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه

وطلبت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة سنّ الفيل على الرقم 511989- 01 للإدلاء بما لديهم من معلومات