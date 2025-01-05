الخليج اليوم .. وزير الخارجية السوري في الدوحة للقاء مسؤولين قطريين كبار

الرياض - كتب موسى القحطاني - قال مسؤول قطري لرويترز، إن وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، الذي عينته الإدارة الجديدة للبلاد، وصل إلى قطر اليوم الأحد للقاء مسؤولين قطريين كبار.

ومن بين من سيلتقيهم وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب في أول زيارة رسمية لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.

وهذه ثاني زيارة خارجية يقوم بها الوزير السوري أسعد الشيباني في أقل من شهر منذ الإطاحة بالنظام السوري على يد جماعات من المعارضة المسلحة في الثامن من ديسمبر.