شكرا لقرائتكم خبر عن عماد حمدى: توطين صناعات الخامات الدوائية يوفر المنتج للسوق المحلى ويضاعف الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

أكد عماد حمدى، رئيس النقابة العامة للصناعات الكيماوية عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن ملف توطين الصناعة من أهم الملفات التي توليها الدولة المصرية اهتماما بالغا الفترة الحالية، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الشأن للحكومة.

أضاف عماد حمدى لـ"الخليج 365" انه بجانب توطين مختلف أنواع الصناعات خاصة التي يتم استيرادها للحد من الاستيراد ،وتوفير العملة الصعبة وخفض الطلب عليها حيث من المهم توطين صناعة الخامات الدوائية، وهى صناعة ليست بجديدة على مصر .



أشار أن توطين صناعة الخامات يساهم فى تصنيع الأدوية محليا بنسبة 100% مما يساهم في توفيرها للسوق المحلي الكبير وللمواطنين من جانب ،ويضاعف الصادرات من جانب أخر، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على موارد الشركات وعلى نمو الاقتصاد المصرى.

اعتبر حمدى أن تطوير شركات الأدوية أمرا لا مفر منه، وبالتالى لابد من الكشف عن طبيعة التطوير الذى تم فى الشركات، ومدى انعكاسه عليها بالإيجاب حتي يمكن البناء عليه ومواصلة عملية التطوير وتوطين الصناعة، سواء في شركات قطاع الأعمال العام، أو حتى شركات القطاع الخاص.