شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يطالب إدارة الزمالك بحسم مصير زيزو والان مع تفاصيل الخبر

طلب السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك ، من إدارة النادى حسم موقف زيزو لاعب الفريق، وإنهاء ملف تجديد عقده مع الفريق من عدمه، بسبب تراجع مستوى اللاعب نسبياً خلال الفترة الأخيرة، وعدم تركيزه في المباريات مع الفريق، فى ظل عدم حسم موقفه وعدم البت فى مصير عقده سواء بالتجديد والاستمرار مع الفريق أو العكس.

وقال جروس، إن الفترة الجارية يخوض الفريق مباريات مهمة وحاسمة وتحتاج إلى جهود كل لاعب، خاصة زيزو، وبالتالى يجب عدم تشتيت ذهنه بالعروض والتجديد، وهذه الملفات التي تجعله لا يركز بشكل كامل في المباريات، ورغم أنه يتحامل على نفسه للمشاركة مع الفريق وهو ما ظهر فى آخر مباراة أمام المصرى بالكونفدرالية، إلا أنه لم يقدم بالشكل المعتاد منه فى الفترة الماضية، والمستوى المعروف عنه.

وينتهى عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم، ويحق له التوقيع لأى نادٍ خلال الفترة الحالية، دون الرجوع لإدراة النادى، إلا أن هناك اتفاقا بين اللاعب والزمالك لتجديد عقده، بعد مناقشة كافة البنود والتفاصيل الخاصة بتجديد العقد إلا أنه لم يتم تحديد موعد للجلسة الأخيرة للتوقيع على العقد الجديد.