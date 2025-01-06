الخليج اليوم .. شاهد.. الأميران الوليد وخالد بن طلال يحملان نعش والدتهما وأمير الرياض يؤدي صلاة الميت عليها

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أدى الأمير السعودي فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، اليوم الأحد، صلاة الميت على والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، بجامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض.

وأبانت اللقطات الأمير الوليد بن طلال وشقيقه الأمير خالد وهما يحملان نعش والدتهما الأميرة الراحلة منى الصلح بحضور عدد كبير من الأمراء.

وأدى الصلاة مع أمير منطقة الرياض بعد عصر اليوم، الأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز، والأمير عبد الرحمن بن سعود الكبير، والأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز مستشار العاهل السعودي، والأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص للعاهل السعودي، والأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، والأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، والأمير تركي بن سعود بن محمد، والأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، والأمير خالد بن سعود بن خالد بن محمد، والفريق الركن الأمير تركي بن بندر بن عبد العزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، والأمير مصعب بن سعود بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سعد بن خالد بن محمد بن عبد الرحمن، والأمير بندر بن سعد بن خالد بن محمد عبد الرحمن، والأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، والأمير فهد بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، والأمير عبد العزيز بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن طلال بن عبد العزيز.

كما أدى الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز الصلاة مع عدد من الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.

المصدر: "واس"