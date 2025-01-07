تفاصيل ظهور دنيا سمير غانم في البرومو الدعائي لفيلم روكي الغلابة

أكشن ممزوج بالكوميديا

أبطال فيلم "روكي الغلابة"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2025 08:50 مساءً - بدأت الشركة المنتجة لفيلمبطولة الفنانةفي الترويج للعمل خلال الأيام القليلة الماضية، وطرح الإعلان الدعائي في الفواصل الإعلانية للأفلام الجديدة الموجودة في دور السينما حالياً، تمهيداً لعرضه قريباً.ظهرت دنيا سمير غانم، خلال الإعلان الدعائي لـ"روكي الغلابة"، بشكلٍ مغاير تماماً عن تجاربها الفنية السابقة، وإنّ كانت تُقدم جرعة كوميدية في فيلمها الجديد، إذ ستُقدم الأكشن لأول مرة، وتعتدي على الكثير من الأشخاص، باعتبارها "البودي جارد" الخاص بالشخصية التي يُجسدها محمد ممدوح.مواقف كوميدية عديدة، تجمع بين دنيا و"تايسون"، لا سيما وأنه سيسخر من كونها "بودي جارد"، وأنها ستفشل في حمايته، إلا أنها سرعان ما ستُثبت له عكس ذلك، حيث ستنجح في فرض سيطرتها وقوتها على الجميع، حيث إنها تمارس رياضات قتالية مختلفة، مثل جودو، ومواي تاي، وبوكسينج وغيرها، إذ سيكون لها العديد من الضحايا خلال أحداث الفيلم.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح كلٌّ من: محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والي الذي سيظهر كضيف شرف ضمن الأحداث. والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمدالجندي، فيما يُجسد محمد رضوان خلال الأحداث دور المدرب المسؤول عن تدريب "دنيا"، في رياضة الملاكمة، ويدفعها دوماً للمضي قدماً، كونه يؤمن بموهبتها، في الوقت الذي تواجه فيه العديد من المواقف الصعبة.

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دنيا سمير غانم "مكسرة الدنيا" في موسم الرياض

وفي سياق آخر، حققت الفنانة دنيا سمير غانم، نجاحاً كبيراً من خلال مسرحيتها "مكسرة الدنيا" التي قدمتها في موسم الرياض، حيث ظهرت خلال الأحداث في شخصية "حلويات"، والتي تعمل قائدة فريق السيرك القديم في المدينة البسيطة التي تعيش فيها، وتدخل في تحدٍّ أمام ذاتها، إما أنّ تُحقق نجاحاً غير مسبوق في عرضها الأخير، أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري على الأرض.

ويُشارك في بطولة المسرحية بجانب دنيا سمير غانم، كلٌّ من محمد ثروت، سامي مغاوري، كريم عفيفي، مريم الجندي، صلاح الدالي، عبدالرحمن حسن "ظاظا"، وهي من إخراج أحمدالجندي، وإنتاج أحمدالسبكي وابنه محمد.

كما تستعد خلال الفترة القليلة المقبلة، لبدء تصوير مسلسل "عايشة الدور" الذي ستُشارك به في موسم دراما رمضان 2025، حيث ستظهر بشخصية فتاة شديدة الثراء، وتتعرض للعديد من المواقف، وقد تظهر في شخصيات مختلفة حسب كل موقف، وذلك في إطار كوميدي، والعمل من تأليف كريم يوسف، وينتمي إلى المسلسلات الـ15 حلقة.

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