انطلاق تصوير قهوة المحطة للعرض في رمضان 2025‏

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2025 08:50 مساءً - أعلن القائمون على مسلسل "قهوة المحطة" انطلاق تصوير أول مشاهد العمل، اليوم الثلاثاء 7 يناير وذلك بعد أن انتهى المخرج إسلام خيري والشركة المنتجة من كل التحضيرات والترشيحات لأبطاله التى بدأت منذ شهور، ليلتحق المسلسل بقائمة أعمال موسم دراما رمضان 2025 التي دخلت مواقع التصوير خلال الأسابيع الماضية.

الاعتماد على البطولة الجماعية

"قهوة المحطة" ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، ويعتمد على البطولة الجماعية، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيرى، وتضم قائمة أبطاله كلاً من: أحمد غزي، هالة صدقي، رياض الخولي، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، انتصار، رشدي الشامي، حسن أبوالروس، فاتن سعيد وأحمد ماجد وعدد آخر من الفنانين.

انطلاق تصوير قهوة المحطة - الصورة من المكتب الإعلامي للمسلسل



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"قهوة المحطة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي مغلف بالتشويق، صراع الطبقات بين الفقراء والأغنياء، وكيف أن كل طبقة لها معاناتها الخاصة، وكيفية التواصل بين الطبقتين. وذلك في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، وذلك من خلال قصص إنسانية تتخللها جريمة قتل تتصاعد من خلالها دراما الحلقات.

أحمد غزي بطل القصة يعيش نشاطاً فنياً

الفنان الشاب أحمد غزي الذي تدور حوله قصة مسلسل "قهوة المحطة"، يعيش نشاطاً فنياً كبيراً في الوقت الحالي، حيث يُعرض له في دور السينما، فيلم "الحريفة 2 – الريمونتادا"، كما يعمل على تصوير دوره في فيلم "الأرض السودا" مع كريم عبد العزيز وياسمين صبري، إضافة إلى مشاركته في بطولة مسلسل "مملكة الحرير" مع كريم محمود عبد العزيز.

أحمد غزي في كواليس قهوة المحطة - الصورة من حسابه على إنستغرام



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يُذكر أن الكاتب عبدالرحيم كمال قد قدّم في موسم دراما رمضان الماضي، مسلسل "الحشاشين"، والذي جاء من بطولة: كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبوباشا، وعدد كبير من الفنانين. وإخراج بيتر ميمي.



أما المخرج إسلام خيري فيتواجد بمسلسل آخر من 15 حلقة، خلال موسم دراما رمضان 2025، وهو "جودر 2" الذي تم الانتهاء من تصويره مؤخراً والعمل من بطولة: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، هنادي مهنا، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.



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