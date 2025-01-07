مي فاروق تنشر الصور الرسمية لحفل زفافها مع رسالة لمحبيها

مي فاروق: شكراً من جوه قلبي

مي فاروق تطرح أغنية حفل زفافها باركوا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2025 08:50 مساءً - قامت الفنانةبنشر الصور الرسمية لحفل زفافها مرفقة برسالة شكر إلى كل من شارك فرحتها بزفافها من الفنان، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.‏وجاءت رسالة مي فاروق لكل محبيها مرفقة بالصور الرسمية لحفل الزفاف، ووجهت من خلالها ‏الشكر والامتنان لكل شخص تواجد بحفل الزفاف قائلة: "شكراً من جوه قلبي على كمية السعادة بينا ‏إللي شوفتها بوجود كل فرد معانا في يومنا. شكراً لكل القلوب الطيبة الحلوة وعلى حبكم الحقيقي إللي ‏طالع من قلبكم، يومنا احلو بوجود حبايبنا معانا وفرحتهم الحقيقية من قلبهم وحبهم الحقيقي إللي خلى ‏اليوم يكون أحلى بداية للسنة ولحياتنا الجديدة".‏وتابعت رسالتها بتوجيه الشكر لأبنائها قائلة: "شكراً ولادي وسندي وظهري تعبي فيكم ماراحش ‏هدر ربنا يقدرني وأسعدكم وأكون لكم دايماً أم تفتخروا بيها".‏مستكملة رسالتها بتوجيه الشكر لأهلها قائلة: "شكراً أهلي وعيلتي ودائرتي الحقيقية النظيفة ‏الصادقة، ربنا يفرح قلوبكم وأيامكم ويديكم كل الخير والسعادة، شكراً قبل كل ده لربنا على كل نعمه وفضله ‏وكرمه".‏واختتمت رسالتها بكلمات مؤثرة موجه إلى زوجها محمدالعمروسي حيث قالت: "وطبعا شكراً يا ‏محمد زوجي وحبيبي وصديقي.. ربنا يبارك لنا فيك ويحفظك لنا نعم الرجل حقيقي.. بحبكم من كل ‏قلبي".‏يُذكر أن الفنانةاحتفلت يوم الخميس الماضي 2 يناير بحفل زفافها من الفنان، ‏بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ‏والشخصيات العامة.‏يمكنك قراءة: مي فاروق ترد على انتقادات حفل زفافها: أولادي راضيين ومباركين وعايزين دهوكانت قد طرحت، أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، بعنوان "باركوا"، وذلك بمناسبة ‏حفل زفافها، إذ أطلقتها عبر موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.أغنية "باركوا" من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان مدين، توزيع موسيقى أحمد عبدالسلام، ومن ‏إخراج باسم دوما، ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند، ومن كلماتها: "زغرطوا لنا باركوا باركوا دى ‏الفرحة الليلة.. ارقصولنا مالكوا مالكوا دى السهرة طويلة"، فيما تضمن الفيديو كليب مشاهد ولقطات ‏من حفل الزفاف الذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.‏

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