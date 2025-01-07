مي فاروق تنشر الصور الرسمية لحفل زفافها مع رسالة لمحبيها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2025 08:50 مساءً - قامت الفنانة مي فاروق بنشر الصور الرسمية لحفل زفافها مرفقة برسالة شكر إلى كل من شارك فرحتها بزفافها من الفنان محمد العمروسي، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.
وتابعت رسالتها بتوجيه الشكر لأبنائها قائلة: "شكراً ولادي وسندي وظهري تعبي فيكم ماراحش هدر ربنا يقدرني وأسعدكم وأكون لكم دايماً أم تفتخروا بيها".
مستكملة رسالتها بتوجيه الشكر لأهلها قائلة: "شكراً أهلي وعيلتي ودائرتي الحقيقية النظيفة الصادقة، ربنا يفرح قلوبكم وأيامكم ويديكم كل الخير والسعادة، شكراً قبل كل ده لربنا على كل نعمه وفضله وكرمه".
واختتمت رسالتها بكلمات مؤثرة موجه إلى زوجها محمدالعمروسي حيث قالت: "وطبعا شكراً يا محمد زوجي وحبيبي وصديقي.. ربنا يبارك لنا فيك ويحفظك لنا نعم الرجل حقيقي.. بحبكم من كل قلبي".
يُذكر أن الفنانة مي فاروق احتفلت يوم الخميس الماضي 2 يناير بحفل زفافها من الفنان محمدالعمروسي، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.
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أغنية "باركوا" من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان مدين، توزيع موسيقى أحمد عبدالسلام، ومن إخراج باسم دوما، ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند، ومن كلماتها: "زغرطوا لنا باركوا باركوا دى الفرحة الليلة.. ارقصولنا مالكوا مالكوا دى السهرة طويلة"، فيما تضمن الفيديو كليب مشاهد ولقطات من حفل الزفاف الذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.
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مي فاروق: شكراً من جوه قلبيوجاءت رسالة مي فاروق لكل محبيها مرفقة بالصور الرسمية لحفل الزفاف، ووجهت من خلالها الشكر والامتنان لكل شخص تواجد بحفل الزفاف قائلة: "شكراً من جوه قلبي على كمية السعادة بينا إللي شوفتها بوجود كل فرد معانا في يومنا. شكراً لكل القلوب الطيبة الحلوة وعلى حبكم الحقيقي إللي طالع من قلبكم، يومنا احلو بوجود حبايبنا معانا وفرحتهم الحقيقية من قلبهم وحبهم الحقيقي إللي خلى اليوم يكون أحلى بداية للسنة ولحياتنا الجديدة".
وتابعت رسالتها بتوجيه الشكر لأبنائها قائلة: "شكراً ولادي وسندي وظهري تعبي فيكم ماراحش هدر ربنا يقدرني وأسعدكم وأكون لكم دايماً أم تفتخروا بيها".
مستكملة رسالتها بتوجيه الشكر لأهلها قائلة: "شكراً أهلي وعيلتي ودائرتي الحقيقية النظيفة الصادقة، ربنا يفرح قلوبكم وأيامكم ويديكم كل الخير والسعادة، شكراً قبل كل ده لربنا على كل نعمه وفضله وكرمه".
واختتمت رسالتها بكلمات مؤثرة موجه إلى زوجها محمدالعمروسي حيث قالت: "وطبعا شكراً يا محمد زوجي وحبيبي وصديقي.. ربنا يبارك لنا فيك ويحفظك لنا نعم الرجل حقيقي.. بحبكم من كل قلبي".
يُذكر أن الفنانة مي فاروق احتفلت يوم الخميس الماضي 2 يناير بحفل زفافها من الفنان محمدالعمروسي، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.
يمكنك قراءة: مي فاروق ترد على انتقادات حفل زفافها: أولادي راضيين ومباركين وعايزين ده
مي فاروق تطرح أغنية حفل زفافها باركواوكانت قد طرحت مي فاروق، أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، بعنوان "باركوا"، وذلك بمناسبة حفل زفافها، إذ أطلقتها عبر موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.
أغنية "باركوا" من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان مدين، توزيع موسيقى أحمد عبدالسلام، ومن إخراج باسم دوما، ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند، ومن كلماتها: "زغرطوا لنا باركوا باركوا دى الفرحة الليلة.. ارقصولنا مالكوا مالكوا دى السهرة طويلة"، فيما تضمن الفيديو كليب مشاهد ولقطات من حفل الزفاف الذي شهد حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.
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