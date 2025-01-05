طرقات عيناتا- الأرز ومعاصر الشوف- كفريا وكفرذبيان- حدث بعلبك مقطوعة بسبب الثلوج

ذكرت "غرفة التحكم المروري" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، أنّ "الطّرقات الجبليّة المقطوعة بسبب تراكم الثّلوج، هي: عيناتا- الأرز، معاصر الشّوف- كفريا، وكفرذبيان- حدث بعلبك".

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