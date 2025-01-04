شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الفتاح يغيب عن الأهلى أمام سموحة بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

يفتقد فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، جهود لاعبه خالد عبد الفتاح فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري المصري بسبب عقوبة الإيقاف.

وغاب خالد عبد الفتاح عن مباراة الأهلى الأخيرة أمام إنبى بالدوري المصري، تنفيذاً لعقوبة الإيقاف لمدة ثلاث مباريات والتي وقعتها ضده لجنة الانضباط باتحاد الكرة لتكون المباراة الأولى، فيما شارك فى مباراة الأهلي الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا أمام شباب بلوزداد، لأن الإيقاف محلي فقط.

وحقق شباب بلوزداد الجزائري فوزا غاليا بهدف دون رد على حساب الأهلي في انطلاقة الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2024-2025.

وانتظر بطل الجزائر حتى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليسجل هدف الانتصار القاتل عن طريق نوفل كاشف.

يواجه فريق الأهلى نظيره سموحة في المباراة المقرر لها الرابعة عصر الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويأمل كولر فى إستعادة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى.