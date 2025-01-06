استئصال ورم بنجاح في عملية انغلاف معوي نادرة لخمسيني بمجمع الدمام

د. محمد السهيمي د. محمد السهيمي



تشخيص الانغلاف المعوي

الدمام - شريف احمد - حقق مجمع الدمام الطبي، التابع لشبكة الدمام الصحية، نجاحًا طبيًا بإجرائه عملية دقيقة لاستئصال انغلاف معوي ”Cecocolic Intussusception“ باستخدام المنظار الجراحي.وفي تفاصيل الحالة، أوضح الدكتور محمد السهيمي، استشاري جراحة القولون والمستقيم والمشرف على الحالة، ان هذه العملية تعد واحدة من النجاحات التي تعكس مستوى التميز الطبي والرعاية المتقدمة المقدمة في المجمع.وقال إن المريض وصل إلى قسم الطوارئ يعاني من آلام حادة في البطن مصحوبة بغثيان واستفراغ مستمر.وبعد خضوعه للفحوصات اللازمة، بما في ذلك الأشعة المقطعية، تم تشخيص حالته بانغلاف معوي نادر يحدث نتيجة انزلاق جزء من القولون السيني داخل القولون الصاعد.وأكد أن العملية أجريت بنجاح باستخدام تقنية المنظار الجراحي، حيث تم استئصال الجزء المتضرر من القولون.وكشفت الجراحة عن وجود ورم بحجم 5 × 7 سم، تم إرساله لتحليل النسيج، وأكدت النتائج خلوه من أي خلايا سرطانية.وأشار إلى أن المريض تعافى تدريجيًا بعد العملية، وخرج من المستشفى بصحة جيدة، وعاد لممارسة حياته الطبيعية دون أي مضاعفات تُذكر.ولفت إلى أن مجمع الدمام الطبي يحرص على تقديم خدمات طبية متميزة في وحدة جراحة القولون والمستقيم، مستخدمًا أحدث التقنيات الطبية وبإشراف كادر طبي مؤهل، مما يعزز مكانته كمركز رائد للرعاية الصحية في المنطقة.