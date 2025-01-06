بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 6 دقائق مضت التعليقات على حسين الجسمي في القرية العالمية.. حضور جماهيري غفير وأجواء استثنائية مغلقة

متابعة بتجــرد: في واحدة من أضخم حفلات القرية العالمية بدبي، استهل النجم الإماراتي حسين الجسمي العام الجديد 2025 بأمسية فنية استثنائية، مسجلاً حضوراً جماهيرياً غير مسبوق تخطى عشرات الآلاف من مختلف الأعمار والجنسيات، ما جعله يرسّخ مكانته كـ”جبل الأغنية العربية” والرقم الصعب في الساحة الفنية.

الحفل الذي نظمته شركة “روتانا” شهد تفاعلاً استثنائياً من الجمهور منذ اللحظات الأولى، حيث اعتلى الجسمي خشبة المسرح وسط عاصفة من التصفيق والهتافات. وافتتح الحفل برسالة حب لجمهوره قائلاً: “مساء الخير على أحلى جمهور في العالم.. مرحباً بكم في القرية العالمية في دبي الغالية.. وجودكم دائماً أعتز وأفتخر فيه”.

تنقل الجسمي خلال الحفل بين مجموعة من أبرز أغنياته التي ألهبت حماس الحاضرين، من بينها أغاني خليجية وإماراتية وعربية، فيما تميزت الأمسية بلحظات رومانسية خاصة عندما قدم وصلة عزف منفرد على البيانو، تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، خاصة مع أغنية “أمي جنة” التي طالبوا بإعادتها أكثر من مرة.

قبل صعوده إلى المسرح، حرص الجسمي على لقاء الصحافة من مختلف الوسائل الإعلامية، وعبّر عن سعادته بالحضور الجماهيري الكبير في القرية العالمية، واصفاً اللقاء بـ”لقاء الأحبة”، ومؤكداً أن رؤية هذا التفاعل من جمهوره يسعده ويزرع الفرح في قلبه.

وأعلن الجسمي خلال اللقاء عن تحضيراته لعدد كبير من الحفلات القادمة في مختلف الدول العربية والعالم، إلى جانب استعداده لإطلاق مجموعة جديدة من الأغاني خلال العام 2025.

في ختام الحفل، وجّه الجسمي شكراً خاصاً لإدارة القرية العالمية على الدعوة، وأشاد بالتنظيم المميز من شركة “روتانا”، ليختم شكره للجمهور الذي حضر الحفل بأعداد كبيرة، مؤكداً أن هذه الأمسية ستظل ذكرى لا تُنسى في ذاكرة حفلات القرية العالمية