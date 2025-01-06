الامارات | 6 نصائح لتجنب زيادة الوزن أثناء الحمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الإحصائيات أن 32% فقط من النساء الحوامل يكتسبن وزنًا ضمن النطاق الصحي الموصى به، بينما يعاني 48% زيادة الوزن أثناء الحمل ؛ ما يزيد احتمالات التعرض لمضاعفات، مثل: ارتفاع ضغط الدم، وسكر الحمل، والولادة المبكرة، والولادة القيصرية.

وبحسب موقع " Baby Cneter"، إليك طرق تجنب زيادة الوزن أثناء الحمل:

نظام غذائي متوازن

يحتاج جسم الحامل إلى سعرات إضافية، تقدر بـ340 سعرة يوميًّا في الثلث الثاني و450 سعرة في الثلث الثالث. لكن لا حاجة لسعرات إضافية خلال الثلث الأول إذا كان وزن الحامل طبيعيًّا.

يُوصى بتناول وجبات صغيرة ومتكررة غنية بالبروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة، مثل: التفاح مع زبدة الجوز، أو الزبادي اليوناني مع التوت.

شرب الماء بانتظام

الترطيب عنصر ضروري أثناء الحمل لتجنب الجفاف وتخفيف الإمساك، توصي الكلية الأمريكية لأطباء النساء بشرب ما بين 8 إلى 12 كوبًا من الماء يوميًّا، مع إمكانية تحسين طعمه بإضافة شرائح الليمون أو الخيار.

ممارسة الرياضة بانتظام

تُعد التمارين الخفيفة، مثل: المشي، خيارًا آمنًا ومفيدًا للحامل، حيث يمكن البدء بالمشي لمدة 10 دقائق يوميًّا وزيادتها تدريجيًّا إلى 30 دقيقة، تسهم الرياضة في تحسين الدورة الدموية وتقليل الألم المصاحب للحمل.



اختيار الكربوهيدرات المعقدة

توصي الدراسات بتفضيل الكربوهيدرات المعقدة، مثل: الحبوب الكاملة والبقوليات، على الكربوهيدرات البسيطة التي تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر بالدم، وتساعد هذه الخيارات على الشعور بالشبع لفترات أطول وتحسين جودة النظام الغذائي.

التعامل مع الرغبات الغذائية بحكمة

الرغبة في أطعمة معينة أمر شائع أثناء الحمل. لتحقيق التوازن، يمكن الجمع بين الأطعمة المفضلة وخيارات صحية، مثل: تناول خبز التورتيلا مع البيض والأفوكادو بدلًا من رقائق البطاطس.

مراقبة الوزن بمتابعة طبية

المتابعة المنتظمة مع الطبيب أو القابلة تسهم في مراقبة زيادة الوزن وضمان البقاء ضمن النطاق الصحي؛ ما يساعد على تقليل المخاطر المتعلقة بالوزن الزائد.