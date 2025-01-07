الامارات | «الشارقة للآداب» يحتفي بالإبداع الأدبي في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق من 17 إلى 21 من يناير الجاري فعاليات النسخة الأولى من «مهرجان الشارقة للآداب»، بتنظيم مشترك بين جمعية الناشرين الإماراتيين وهيئة الشارقة للكتاب.

ويُعدّ المهرجان - الذي يقام برعاية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب الرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين - محطة ثقافية استثنائية للاحتفاء بالإبداع الأدبي في الإمارات، تستهدف جمع المؤلفين والناشرين ومحبي الكتب من شتّى أطياف المجتمع لتبادل المعارف والتجارب الفريدة في أجواء ثقافية ملهمة، حيث يزخر بأنشطة متنوعة صُمِّمت لتلبية اهتمامات جميع زوّاره، ما يجعله منصة مثالية لتعزيز الحوار الثقافي وإبراز جماليات الأدب الإماراتي المعاصر.

وأعرب المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، راشد الكوس، عن فخره بالإعلان عن تنظيم هذا الحدث الثقافي الرائد الذي يهدف إلى الاحتفاء بالمنتج الأدبي الإماراتي.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، إن «المهرجان سيكون إضافة نوعيّة لأجندة الفعاليات الثقافية المحلية والدولية التي تشهدها الشارقة، بوصفها عاصمة الثقافة والمعرفة والكتاب في الإمارات والمنطقة والعالم»، وتُقام فعاليات المهرجان بالساحة المقابلة لقاعة المدينة الجامعية في الشارقة، وتضم مجموعة غنية من ورش العمل التعليمية في فنون الخط العربي، والسرد القصصي، والفنون الإبداعية، إلى جانب جلسات حوارية تفاعلية مع مؤلفين وقادة فكر، وأمسيات شعرية وعروض موسيقية وثقافية ستضفي لمسات خاصة على أجواء المهرجان.