الامارات | «محمد بن راشد للمعرفة» تصدر 3 كتب علمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن إنتاجات برنامج دبي الدولي للكتابة التابع لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أصدر البرنامج ثلاثة كتب علمية بالنسخة العربية، وأعدها الفريق العلمي في دار نشر «ماكاو غروب»، وأشرف على ترجمتها إلى اللغة العربية الدكتور غانم السامرائي.

وتضمنت الإصدارات الجديدة كتاب «الطاقة المتجددة والبديلة»، الذي ترجمته وسيلة مصطفى حمام، ويتناول الكتاب دور الاحتباس الحراري في التغيرات المناخية الهائلة التي تحدث في العالم مثل ذوبان الجبال الجليدية، والجفاف، وموجات الحر، وهطول الأمطار في غير موسمها، وتغير الفصول.

وشملت الإصدارات كتاب «الاحتباس الحراري والتنوع البيولوجي»، الذي ترجمته مريم محمود سعد، ويناقش التنوع البيولوجي على الأرض، وكيف يمثّل أساساً حيوياً لاستقرار النظم البيئية وصحة الكوكب، وأصدر البرنامج أيضاً كتاب «التغير المناخي»، الذي ترجمته هاجر علي موسى، ويرصد الكتاب هذه الظاهرة والعوامل التي تؤثر في الطقس، وتشمل هطول الأمطار، ودرجة الحرارة، والضغط الجوي، ومستوى الرطوبة.