الامارات | مريم المنصوري طفلة تاجرة تخطف أضواء «العين للتمور»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطفت الطفلة مريم عبيد غانم المنصوري (تسع سنوات) الأضواء في مهرجان العين للتمور، الذي يستمر حتى الثامن من يناير الجاري، وبفكرة مبتكرة اختارت مريم، وهي أصغر تاجرة مشاركة في المهرجان، تقديم منتجات «كيك التمر» و«كوكيز التمر»، المستوحاة من طبيعة المهرجان المرتكزة على التمور، واستلهمتها من واحة العين، أحد رموز التراث الإماراتي العريق، وأرادت أن تضيف لمستها الخاصة في تقديم التمور بطريقة حديثة ومحببة للصغار والكبار.

وتقول مريم إنها تعلمت أساسيات الطبخ من جدتها، التي تعدها مصدر إلهامها الأول في الحياة، ومن خلال دعم أسرتها وتشجيعها، ونجحت في تصميم مشروعها الصغير الذي يعكس شغفها بعالم الطهي وريادة الأعمال، وعن طموحاتها المستقبلية تحلم مريم بافتتاح محل «كوفي شوب» للأطفال يحمل طابعاً تراثياً، بهدف تعزيز الهوية الإماراتية بين الأجيال الناشئة بأسلوب مبتكر وجاذب.