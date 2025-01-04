شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيم كوك يتبرع بمليون دولار لصندوق تنصيب دونالد ترامب والان مع تفاصيل الخبر

انضم تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، إلى مجموعة من كبار المسئولين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا الكبرى الذين قدموا تبرعات كبيرة لحفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وذلك بحسب موقع أكسيوس مع اقتراب موعد تنصيب ترامب في 20 يناير.

ويقول التقرير إن كوك سيتبرع "شخصيًا" بمبلغ مليون دولار للجنة تنصيب ترامب، وفي الشهر الماضي زار كوك منتجع مار إيه لاجو في فلوريدا لعقد اجتماع مع ترامب، كما شوهد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك على طاولة العشاء مع ترامب وكوك.

ويعتقد كوك، وهو مواطن من ألاباما، أن حفل التنصيب تقليد أمريكي عظيم، ويتبرع لحفل التنصيب بروح الوحدة، حسبما ذكرت المصادر، ومن غير المتوقع أن تتبرع الشركة.

فيما زار الرئيس التنفيذي لشركة Meta، مارك زوكربيرج، منتجع "مار إيه لاجو" للقاء ترامب في نهاية شهر نوفمبر، كما التقى الرئيس التنفيذي لشركة Google، ساندر بيتشاي بـ "ترامب" في ديسمبر، كما التقى ترامب أيضًا بجيف بيزوس والعديد من كبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين في صناعة التكنولوجيا الكبرى وخارجها.

وقد تبرعت شركات مثل Meta وAmazon وUber بمبلغ مليون دولار لصندوق تنصيب ترامب ، كما تبرع سام ألتمان من OpenAI بمبلغ مليون دولار.

وخارج وادي السيليكون، تبرعت شركات مثل Ford وToyota وGM وGoldman Sachs وBank of America وCoinbase وغيرها بملايين الدولارات لصندوق تنصيب ترامب.

والتقى كوك بترامب وحظي بإشادة منه عدة مرات خلال فترة ولايته الأولى، ويقال إن قادة التكنولوجيا الآخرين يحاولون تقليد هذه الاستراتيجية خلال فترة ولاية ترامب الثانية، وفي أكتوبر تحدث كوك مع ترامب حول معارك أبل المستمرة في الاتحاد الأوروبي، ووعد ترامب كوك بأنه لن يسمح للاتحاد الأوروبي "باستغلال" الشركات الأمريكية إذا تم انتخابه.

وقد أجرت ميتا هذا الأسبوع تغييرات في فريقها السياسي استعدادًا لتولي ترامب منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر، فقد تنحى نيك كليج عن منصبه كرئيس للسياسة العالمية في ميتا بعد ست سنوات، وتولى جويل كابلان المنصب ، وعمل كابلان في عهد الرئيس جورج دبليو بوش وله علاقات وثيقة مع ترامب ونائب الرئيس القادم جيه دي فانس.