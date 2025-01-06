تكنولوجيا: مصباح Govee Table Lamp 2 Pro الجديد مزيج مثالي بين الإضاءة المُبهرة وصوت JBL #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Govee عن مُنتج جديد وفريد من نوعه، وهو مصباح Govee Table Lamp 2 Pro، الذي يُقدم تجربة ترفيهية متكاملة تجمع بين الإضاءة المُبهرة والصوت عالي الجودة من JBL.

يتميز Govee Table Lamp 2 Pro بتصميم عصري ومُبتكر، حيث يجمع بين 210 مصباح LED يُمكن التحكم بها بشكل مُستقل، مع تقنية الصوت المُتطورة من JBL، كل ذلك في جهاز واحد مُتنقل وقابل لإعادة الشحن.

وتيح لك مصباح Govee Table Lamp 2 Pro إمكانية تخصيص الإضاءة بالكامل، حيث يُمكنك الاختيار بين ألوان نابضة بالحياة أو إضاءة بيضاء دافئة أو هادئة، لتُناسب ذوقك الشخصي وتُضفي الأجواء المُراد تحقيقها في أي مكان. وبفضل تكامل تقنية الصوت من JBL، يُقدم Govee Table Lamp 2 Pro تجربة صوتية غامرة وقوية، تُكمل تجربة الإضاءة المُبهرة، مما يجعله مثاليًا للحفلات والتجمعات.

لم تُعلن Govee عن سعر Govee Table Lamp 2 Pro بعد، ولكن من المُتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل، بما في ذلك السعر، عند إطلاقه في أواخر الربع الثاني من عام 2025.

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